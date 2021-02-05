Мурманская область на предпоследнем месте на Северо-Западе по числу объектов культурного наследия

В Мурманской области пополняется список ОКН. Например, в него вошли петроглифы Канозера. Фото: vk.com/petroglif_kanozero

В Мурманской области есть 154 объекта культурного наследия. Как понять – много этот или мало? Сравнить! Чем и занялся один из Telegram-каналов "Прекрасное далеко": проанализировал ситуацию с объектами культурного наследия в Северо-Западном федеральном округе.

Оказалось, что Мурманская область занимает предпоследнее место по количеству объектов в целом. Меньше только у Ненецкого автономного округа – 30. Правда, в своих подсчетах авторы исследования немного ошиблись и потеряли двадцать объектов, но в целом, на итоговую картинку это не влияет. В лидерах безусловно Санкт-Петербург, а следом идет Псковская область. При пересчете объектов культурного наследия на душу населения мы попадаем на почетное последнее место, а в пересчете на квадратные километры замыкаем список вместе с Коми и НАО.

Фото: Telegram-канал "Прекрасное далеко"

С одной стороны, очевидно, что Мурманск моложе, чем Санкт-Петербург, Псков или Новгород, и у нас нет такой же плотности населения. Но, у нас есть своя особая история. Если заглянуть в перечень ОКН, то можно увидеть, что в основном там около 55 зданий и жилых домов, примерно столько же памятников, обелисков, памятных знаков, несколько военных самолетов и практически все церкви области.

Фото: Telegram-канал "Прекрасное далеко"

Но самое интересное – это включение древних поселений, лабиринтов и стоянок эпохи неолита, таких редакция «КП» насчитала 10. Часть из них не включена в туристические маршруты, и многие даже не представляют, где они находятся.

- Что не очень хорошо - в Мурманской области нет специального госоргана, в ведении которого находятся ОКН, и именно отсюда их мало. Этот ресурс пока не оценен. Будем надеяться на изменения, - комментируют данные в Telegram-канале.

А ведь есть в нашей области уникальные объекты, которые тоже требуют защиты. Как минимум, сейды. Кто их такими сделал – природа это или человек, какую ценность они больше представляют геологическую или антрополгическую – сложно сказать. Но Вороний камень в Мурманске заставляет об этом задуматься. Кстати, такие уникальные объекты находятся под охраной по всей России, например, дольмены на Кавказе. Наши сейды обладают теми же самыми характеристиками, и с учетом масштабов развернутой стройки в области имеет смысл опасаться за судьбу некоторых из них. Ведь для строителей это всего-навсего груда камней.

Или, например, та же Териберка: почему бы не взять под охрану здание старой школы, уникальные деревянные пирсы, которые разбирают в угоду туриндустрии? Береговую батарею ведь уже взяли. Или здание биологического института в Дальних Зеленцах? Это же уникальные объекты, ради которых приезжают туристы и сами же их уничтожают.

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