В Мурманске на сайте объявлений "продают" нелетающего голубя

Цена за пернатого не указана. Фото: www.avito.ru/murmansk/

Любители пернатых через интернет могут купить птичку на свой вкус - тут тебе и попугаи, и курицы, и канарейки. Выбирай, кого хочешь. А в Мурманске отличились оригинальностью. Так, на одном из сайтов бесплатных объявлений выставили уличного голубя - в зоомагазинах такого не найдешь. Птичке нужна помощь добрых северян.

- Ищем новую семью для птички, подобрали год назад, не летает. Остался без хозяина, на улице самостоятельно не сможет жить. Может, кто-нибудь поможет птичке попасть в добрые руки? - говорится в описании к объявлению.

Цена за такого питомца не указана, вероятно, он отдается бесплатно. Главное, чтобы у новых хозяев не оказалось дома кошки. Ведь для усатых-полосатых голубь скорее обед, чем верный друг.

Напомним: у жительницы Мурманска дома живет королевская серая змея. Наталья Раевская уже несколько лет спасает диких птиц, а теперь им компанию составляет змея.

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