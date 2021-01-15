Подкармливать уточек любят все, однако немногие знают, что хлеб, которые так охотно едят пернатые, им лучше не давать. Из-за этой подкормки возникли проблемы у водоплавающих птиц в Мончегорске: утки так растолстели, что теперь не могут улететь на юг. Чтобы животные сумели пережить суровые заполярные морозы, требуется помощь местных жителей.- Более 40 уток осталось в районе ФОКа (напротив Ленина, 27). Мы, люди, сами же и виноваты в этом. Раскормили их летом хлебом, что категорически нельзя! Ни белым, ни черным. От хлеба крылья птиц сильно слабеют, сами утки набирают вес, и дальние перелеты для них уже невозможны. Мы кормим их по мере возможности, но птиц много. Подключайтесь, мончегорцы! Захватите с собой корм, когда идете в центр пешком. Нужно помочь выжить оставшимся уткам! - призывают в группе экологической библиотеки Мончегорска.В Мурманске около гимназии №8 на днях обнаружили такую же толстенькую уточку, которая сидела и не шевелилась. К счастью, все обошлось - пока птицу пытались поймать волонтеры, она улетела, травм у нее нет.Как рассказывают специалисты, зимой диких уток можно кормить зерновой смесью: ячмень, горох, овес, кукуруза, пшеница. Полезны отварные овощи: картофель, морковь, свекла. Они имеют достаточно витаминов и минералов. Можно также давать водоплавающим вареные яйца, рыбу, нежирный творог.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУ жительницы Мурманска дома живет королевская серая змея. Наталья Раевская уже несколько лет спасает диких птиц, а теперь им компанию составляет змея (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru