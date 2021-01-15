Дома у жительницы Мурманска Натальи Раевской удивительно. Ведь ее друзья из животного мира - это не кошки и собаки, а дикие птицы. Уже несколько лет девушка спасает пернатых, которые получили травмы и в природе могут умереть. В разное время у нее жили совы, ворон, ястреб и другие хищники.А теперь компанию им составила змея. Наталье отдали самца королевской серой змеи.- У нас новая птичка, совсем инвалид... Крыльев и ножек нет, перья выпали, клюв не вырос... Однако мышей ест хорошо, явно кто-то из хищников. Интересно, это можно вылечить? - с юмором рассказывает о новом питомце Наталья Раевская.Мурманчанка говорит, что давно мечтала о змее, но никак не получалось, а недавно ей отдали этого серо-оранжевого красавца. Держать его приходится отдельно от птиц, ведь пернатые квартиранты Натальи едят не только мышей, но и змей. Королевская серая для них крупновата - в длину такие особи вырастают до полутора метров, но все-таки травмы никому не нужны. Кстати, новый питомец мурманчанки, несмотря на яркую окраску, не ядовитый.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Апатиты и Кировск завезли первую партию вакцины от коронавируса. Прививать будут в первую очередь врачей и педагогов (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru