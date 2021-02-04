В Мурманской области подорожали овощи

Если любите не глотать таблетки, а получать все полезное из еды, то налегайте на фрукты: они сейчас не растут в цене в отличие от овощей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

После выхода из полярной ночи северянам как никогда важно получат витамины. Если любите не глотать таблетки, а получать все полезное из еды, то налегайте на фрукты: они сейчас не растут в цене в отличие от овощей.

По данным "Мурманскстата", который провел мониторинг стоимости продуктов в Апатитах, Мурманске и Североморске, за последнюю неделю выросла цена на картофель(2,4%), репчатый лук (1,3%) и белокочанную капусту (0,7%).

- На другие товары цены не изменились или изменились не существенно, - рассказали в региональном органе статистики.

Напомним, что в Мурманске оказался самый высокий тариф на тепло в России. При этом в городе-герое оказались одни из самых не изношенных теплосетей. Также жителям Мурманской области рассказали, как заплатить за ЖКХ без комиссии, которую с января стали брать банки.

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