В Мурманске оказался самый высокий тариф на тепло в России

Но есть и хорошая новость: теплосети в столице Заполярья оказались самыми не изношенными в стране. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники РБК изучили общероссийский информационно-статистический сборник «Цены и тарифы в жилищно-коммунальном хозяйстве» и сообщили, как в разных регионах обстоят дела с теплосистемами и соответствующими тарифам.

Не удивительно, что именно в Мурманске оказался самый высокий тариф на тепло в стране - 3719,34 руб./Гкал. Для сравнения, в Санкт-Петербурге — 3208,39 руб./Гкал. Больше всего повезло жителям Абакана: у них самый низкий тариф - 1522,45 руб./Гкал.

Но есть и хорошая новость: теплосети в столице Заполярья оказались самыми не изношенными в стране.

- В Новосибирске доля сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности всех теплосетей города составляет 70,4%. Это самый большой показатель среди 15 городов-миллионников. На втором месте по доле сетей, нуждающихся в замене, оказался Екатеринбург с 64,3%, на третьем — Самара с 54,3%. Среди всех городов РФ максимальная величина данного показателя зафиксирована в Севастополе, где нужно заменить 92,7% сетей, наименьшая — в Калуге и Мурманске (менее 1%), - сообщают исследователи.

Высокий тариф в Мурманске объясняется просто - мазутозависимостью Мурманской области.

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