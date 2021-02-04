Мурманский скульптор создал новую памятную доску известному краеведу Ивану Ушакову

Табличка будет располагаться на улице Капитана Егорова. Фото: vk.com/creatonmurmansk

Известный мурманский скульптор Александр Арсентьев создал для Заполярья множество прекрасных памятников. А одной из недавних его работ стала памятная доска, посвященная историку и краеведу Мурманской области Ивану Федоровичу Ушакову.

Мастерскую талантливого творца на днях посетили заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев и историк Александр Чапенко. Они по достоинству оценили памятную доску.

Старая табличка расположена на улице Капитана Егорова, 15. Как отмечают в сообществе "Мурманск - История: "Креатон", новую памятную доску решено установить вместо прежней в дни празднования 100-летия со дня рождения выдающегося преподавателя и ученого - в начале марта.

Напомним: в Мурманской области появится памятник погибшим морякам с "Онеги". С инициативой создания монумента выступили родственники членов экипажа.

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