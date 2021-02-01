В Мурманске в 2021 году начнется реконструкция сквера у памятника Ленина и на проспекте Кольский

Также преобразиться зона у дома №101 на проспекте Кольский. Фото: Людмила ШЕКА

Многие зеленые уголки в Мурманске уже стали гораздо красивее, чем были раньше. Например, набережную Семеновского озера просто не узнать, или тот же сквер на Зои Космодемьянской.

Но есть популярные места отдыха, которые не мешало бы облагородить. Так, есть сложности с реконструкцией площади Пять Углов. Также до сих пор не велись работы в сквере у памятника Ленина. Но, как заверил глава Мурманска Андрей Сысоев, его реконструкция запланирована.

- С точки зрения дизайна здесь не развернешься, но в порядок приведем, - сообщил Андрей Иванович.

Также преобразиться зона у дома №101 на проспекте Кольский. Здесь проходят народные гулянья, часто ходят семьи с детьми и катаются на велосипедах, а у находящегося рядом Чистого ручья любят гулять собачники. Но территория сейчас выглядит не очень презентабельно.

- Мы ее обустроим по принципу Семеновского озера: сделаем пешеходные и велодорожки, детские аттракционы с элементами для деток с ограниченными возможностями. Также здесь будет дополнительная новогодняя иллюминация, - добавил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Работы на проспекте Кольский будут длиться несколько лет.

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