Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: наполняемость залов в кинотеатрах и театрах увеличили до 75%

В кинотеатры и театры теперь будут пускать больше зрителей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

2 февраля состоялось очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу при правительстве Мурманской области, на котором приняли решение снять часть ограничений, введенных ранее.

Так, подростки снова могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.

- Также разрешается проводить представления и концерты частным организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства. Увеличивается с 50% до 75% заполняемость кинотеатров, театров, дворцов (домов) культуры, филармонии и Мурманского океанариума, рекомендуется принимать оплату билетов преимущественно бесконтактным способом, - сообщили в оперативном штабе.

Еще одно послабление - можно проводить досуговые мероприятия на свежем воздухе.

Напомним: дома культуры и театры начали работать только в середине января, а океанариум - на новогодние праздники.

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