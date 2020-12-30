Мурманский океанариум с марта 2020 года был закрыт. Сотрудникам приходилось тяжело, а животные могли выступать только онлайн. Однако осенью океанариум наконец-то перешел муниципалитету.Теперь для северян появилась еще одна хорошая новость. Со 2 января они смогут вновь насладиться выступлениями ластоногих артистов. Правда, в ограниченном режиме - представления будут длиться около 25-30 минут. При этом цены станут ниже: взрослый билет стал стоить 400 рублей, а детский 300.Количество мест для зрителей будет сокращено, чтобы обеспечить наполняемость зала лишь наполовину. Сидеть придется в шахматном порядке. При входе сотрудники будут измерять температуру у всех входящих. Кроме этого нужно будет обработать руки антисептиком.- Маска, все время нахождение в океанариуме, должна закрывать и нос, и рот. Правило касается всех посетителей, даже детей. Если кто-то имеет какие-либо личные причины и возражения против измерения температуры, ношения масок и перчаток или чувствует какое-либо недомогание, то от посещения океанариума рекомендуем воздержаться! Убедительная просьба соблюдать все эти требования, ведь это касается и вашей и нашей безопасности, - сообщили в группе океанариума «ВКонтакте».По всем вопросам можно обращаться по телефонам +7 (8152) 43-26-71 и 20-23-06, которые заработают 2 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом: кинотеатр в Кандалакше возобновил работу. Ранее заведение было закрыто из-за непростой эпидемиологической обстановки (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru