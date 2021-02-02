Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 2 февраля 2021 года: медработники из «красной зоны» возвращаются в «чистые» отделения

На минувшей неделе 112 коек в «красных зонах» Мурманской областной клинической больницы и детской клинической больницы свернули. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 2 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 43478 заболевших COVID-19, 40613 человек выздоровели и 828 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 21536 человек, 73 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 40948 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 158 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+11, всего 4049), Кандалакшском районе (+9, всего 2929), Мончегорске (+13, всего 2831), Печенгском районе (+6, всего 2354), Оленегорске (+15, всего 2119), Апатитах (+15, всего 1311), Ковдорском районе (+5, всего 710), Кировске (+5, всего 626), Терском районе (+1, всего 298), Ловозерском районе (+4, всего 645).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 21536 случаев

Североморск - 4049 случаев

Кандалакшский район – 2929 случаев

Мончегорск – 2831 случай

Белокаменка - 2372 случая

Печенгский район - 2354 случая

Оленегорск – 2119 случаев

Кольский район - 1558 случаев

Апатиты – 1311 случаев

Ковдорский район - 710 случаев

Ловозерский район - 645 случаев

Кировск – 626 случаев

Терский район – 298 случаев

ЗАТО Видяево - 104 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области.

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 21536

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 298

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2929

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1311 и 626 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1558 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

К привычной жизни

В Мурманской области сохраняется стабильно высокий показатель выздоровлений, который превышает общероссийский. Общий коечный фонд для лечения COVID-19 в регионе составляет 1 405 коек. 35% оставались свободными на протяжении января. На минувшей неделе 112 коек в «красных зонах» Мурманской областной клинической больницы и детской клинической больницы свернули, а медперсонал вернулся на работу в другие отделения. За минувшие сутки госпитализированы 39 человек. Свободный коечный фонд на 1 февраля составляет 40%.

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