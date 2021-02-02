Следователи узнали информацию о черепе, который грибник нашел в Хибинах

Напомним, что на черепе не было лицевой части. Личность погибшей устанавливается. Других фрагментов тела на месте не обнаружили. Фото: Следственный комитет по Мурманской области

Грибники и северяне, которые любят гулять в лесу, не так уж редко находят останки людей. Так, 26 августа в лесополосе возле Центрального рудника в Кировске местный любитель "тихой охоты" обнаружил человеческий череп. Находку он сразу передал правоохранительным органам.

Спустя почти пять месяц после этого следователи сообщили итоги экспертизы.

- Установлено, что череп принадлежит женщине примерно 35-40 лет. В лесу он пролежал не менее года, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Напомним, что на черепе не было лицевой части. Личность погибшей устанавливается. Других фрагментов тела на месте не обнаружили.

В июне прошлого года на улице Достоевского в Мурманске мужчина на прогулке нашел останки человека. Скелетированное тело пролежало у скалы около года.

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