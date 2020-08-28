В Хибинах грибник обнаружил человеческий череп

Пока неизвестно, сколько останки пролежали в земле. Фото: Следственный комитет по Мурманской области

Увы, но отправляясь в лес по грибы, по ягоды, порой можно сделать и куда более страшную находку. Именно такой случай приключился с одним из любителей «тихой охот» в Хибинах.

- 26 августа в лесополосе возле Центрального рудника в Кировске грибник обнаружил человеческий череп. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. Начата процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит возраст и пол погибшего, а также давность смерти, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

По словам экспертов, останки довольно старые – на черепе отсутствует лицевая часть. Скорее всего, погибший пролежал в лесу ни один год. Однако точное время смерти сможет установить только экспертиза.

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