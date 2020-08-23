Студенты поискового отряда из Марий Эл нашли в Мурманской области останки пяти красноармейцев

Экспедиция студентов продолжается. Фото: vk.com/spovoskresenie

Студенческий поисковый отряд "Воскресение" из Республики Марий Эл сделал в Мурманской области важную находку - ребята обнаружили останки пяти воинов-красноармейцев, которые погибли во времена Великой Отечественной войны.

- Кроме останков погибших, также был найден подписной котелок и установлена судьба его владельца. Обнаружены редкие элементы снаряжения бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, которые вскоре станут новыми экспонатами Музея истории поискового движения на базе историко-филологического факультета Марийского государственного университета, - сообщили в официальной группе СПО "Воскресение" в соцсетях.

Сейчас 18 студентов из Марий Эл продолжают в Заполярье свою экспедицию, занимаясь поиском павших воинов во времена Великой Отечественной войны. Установлено, что тогда 200 уроженцев Марийской АССР проходили службу в Мурманской области.

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