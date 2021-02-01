Глава администрации Мурманска Евгений Никора: "Я перестал согласовывать высадку кустарников вместо деревьев"

А меж тем информация о вырубке деревьев в сезон появляется по несколько раз за месяц. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Хоть Мурманск и построен на скалах, но все же остается городом довольно зеленым. При этом горожане очень трепетно относятся к каждому дереву. Достаточно вспомнить, как переживали многие летом, когда появилась информация о вырубке сирени и рябин на проспекте Ленина для создания парковочных карманов.

А меж тем информация о вырубке деревьев в сезон появляется по несколько раз за месяц. То для реконструкции дороги надо снести зеленые насаждения, то для строительства новой детской площадки, дома или других объектов. Но не всегда вместо уничтоженной рябины или березы высаживают то же самое дерево.

- Мы постоянно получаем жалобы, что много вырубаем и мало высаживаем. На самом деле всаживаем много, просто надо это делать по уму. Я перестал согласовывать высадку кустарников вместо деревьев. Мы вырабатываем правильные позиции по этому вопросу, - сообщил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Напомним: журналисты посчитали, что вместо 46 тысяч срубленных в 2021 году деревьев в Мурманске высадили только 7 тысяч саженцев. Столица области за год лишилась небольшого леса.

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