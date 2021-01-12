Как известно, деревья – это наши легкие. А в шумном городе, где сполна хватает грязи и пыли, зеленые друзья нужны как никогда. Мурманск похвастаться джунглями не может – все-таки природа у нас северная, поэтому очень ценно каждое деревце.За минувший год заполярная столица испытала немало потерь в экологическом плане. Так, за 2020-й город в целом лишился 46387 деревьев и кустарников. Это следует из данных сайта «Арктический обозреватель», который проанализировал все информационные сообщения на сайте администрации Мурманска с начала 2020 года, суммировал количество «зеленых насаждений», подлежащих сносу, а также выяснил, каким образом и в каких количествах производится компенсационное озеленение.Грустные числаВ мэрии регулярно информируют горожан о сносе, пересадке и санитарной обрезке деревьев. Чаще всего это связано с капитальным строительством, ремонтом дорог или установкой опор ЛЭП. К слову, больше всего природа пострадала из-за реконструкции Восточно-объездной дороги, где пришлось срубить около 20 тысяч деревьев. Больше всего столица Заполярья лишилась ив (18688 штук) и берез (16208). Сосен стало меньше на 871, а рябин – на 723. Пострадал и можжевельник – 434 дерева больше не украшают город. Также было снесено 117 ольх, 17 кустов малины, 13 боярышников, 12 елей, 5 акаций, 4 смородины и 2 сирени. Остальные 9293 дерева были указаны в сообщениях администрации как «зеленые насаждения». Взамен этому в рамках компенсационного озеленения было принято решение о посадке 6746 декоративных кустарников, 175 лиственных деревьев, а также укладе 70715 квадратных метров газона. На одном из заседаний Совета депутатов была принята поправка в правила благоустройства, согласно которой компенсационное озеленение должнопроисходить максимально близко от того места, где вырубили деревья. В частности, это касается придомовых территорий. Но, к сожалению, не все деревья компенсируют. Как можно убедиться по статистике, примерно на каждое седьмое срубленное дерево приходится одно новое. В остальных случаях это посадка газона. Какой же вред из-за этого терпит экология?- Столь большое количество вырубленных деревьев может повлиять на ветровой режим в городе, то есть территория становится более открытой и ветров становится больше. К тому же ухудшается качество воздуха, что не ведет ни к чему хорошему. Восстанавливаться это все будет около 25 лет, - рассказал «КП» заместитель председателя Кольского научного центра РАН по научной работе Евгений Боровичев.Помощь, посильная для каждогоНо не все так плохо, ведь кроме компенсационного озеленения есть еще экологические акции, в рамках которых периодически идет посадка деревьев. Благодаря таким мероприятиям вместо печальных пеньков в Мурманске появляется много яркой зелени.Так, в сентябре после акций «Сохраним лес» и «Зеленый рекорд» в городе стали расти почти три тысячи деревьев и кустарников. У нас появились маленькие яблони, березки, рябины, клены, сирень, шиповник и чубушник. Деревья на Севере растут долго, поэтому лишними насаждения никогда не бывают.Можно помочь природе и без конкретных мероприятий. Каждый желающий может посадить дерево, но важно соблюсти некоторые моменты – выбрать нужную почву, время года, соответствующую погоду. Особую роль у нас играют условия полярного дня и полярной ночи, резкие заморозки, нестабильный температурный и ветровой режим. Это не позволяет сажать все что угодно. Так что смотреть на пальмы лучше где-нибудь в Африке.- Предпочтительнее сажать местные растения, которые образуют наши леса. Это ель, сосна, различные виды березы, сирень, ива. Или можно взять саженцы интродуцентов – кедра сибирского или лиственницы, которые отлично прижились у нас. А вот рябины теряют свой вид уже через 50 лет, к тому же часто подвержены грибковым заболеваниям, так что это не самый лучший вариант, - посоветовал Евгений Боровичев.Чтобы дерево выросло здоровым и радовало не один год, стоит заранее посоветоваться со специалистами - ландшафтными дизайнерами, цветоводами, экологами.Как пояснила «КП» руководитель Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» Екатерина Макарова, чтобы дать жизнь, например, одной иве, нужно не меньше 10 литров воды, а после необходимо периодически поливать дерево. Место ее посадки должно быть открыто со всех сторон.Также важно соблюсти юридическую сторону - узнать, кому принадлежит земля, где будет идти высадка. Она может находиться в городском владении - в этом случае нужно обратиться в мэрию. Или она может быть в частной собственности, например, у владельца магазина, заведение которого стоит рядом. Чтобы в дальнейшем не возникло проблем, нужно спросить разрешения.ВАЖНОВ министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминают, что по статье 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконную вырубку лесных насаждений предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 3 до 4 тысяч рублей для граждан и от 200 до 300 тысяч рублей на юридических лиц. Кроме того, нарушитель лесного законодательства обязан возместить ущерб, нанесенный лесам.За незаконную вырубку деревьев, ущерб от которой является значительным, то есть превышает 5 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.Жители Мурманской области, располагающие информацией о случаях незаконной вырубки, могут обращаться в региональную диспетчерскую службу охраны лесов Мурманской области по телефону 8-911-338-61-31 или в федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства: «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник продавца, который работает в Новый год: \\"Скупают все, даже непопулярные вещи\\". Как работники торговых сетей Мурманска справляются с наплывом покупателей в предновогодние дни (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru