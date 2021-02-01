Туристка, повредившая в Ловозерских тундрах связки на ноге, из-за непогоды ждала помощи два дня

Операция по спасению завершилась. Фото: vk.com/szrpso

Спасательная операция, начавшаяся пару дней назад в Ловозерских тундрах, успешно завершилась. Напомним: 21-летняя девушка, отправившись в поход с лыжной туристической группой, упала и повредила связки на ноге. Случилось это в районе перевала Тавайок, к югу от Умбозера. Туристке потребовалась помощь, правда, быстро попасть в место назначения спасателям не удалось.

- Попытки добраться к месту происшествия спасатели начали предпринимать сразу по получении информации - 29 января. Однако рельеф и метеоусловия позволили добраться до группы только 31 января. Туристы, в свою очередь, медленно двигались навстречу спасателям, самостоятельно транспортируя пострадавшую. Координация действий осуществлялась по телефону, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Добравшись до группы, сотрудники поисково-спасательного подразделения "Кировск" оказали девушке первую помощь и эвакуировали ее в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу.

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