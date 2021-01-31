В Хибинах 21-летняя туристка повредила колено во время перехода на перевале

Спасатели уже выдвинулись к пострадавшей девушке. Фото: МЧС России по Мурманской области

Хибины - горы с характером, и туристам надо идти в походы подготовленными. Хотя от травмы не застрахованы и опытные спортсмены, и новички.

30 января дежурным Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области поступило сообщение от руководителя туристской группы. Мужчина сообщил, что пошел с группой туристов на перевал Тавайок, и в районе западного склона 21-летняя туристка повредила колено. - В 09:20 для оказания помощи выдвинулись спасатели Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра СЗРПСО МЧС в Кировске в составе четыре человека и 3 единицы техники. Но из-за плохих погодных условий 30 января спасательную операцию перенесли. Сейчас спасатели находятся в пути. Угрозы жизни и здоровью туристки нет. Состояние удовлетворительное, - сообщил "КП" начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

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