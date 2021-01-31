В Мурманской области на станции "Апатиты" с рельсов сошел грузовой вагон

Колесная пара сошла с рельсов на станции "Апатиты". Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь с 30 на 31 января на железнодорожной станции "Апатиты" произошел сход колесной пары грузового вагон. Случилось это около двух часов ночи. Происшествием уже заинтересовалась Мурманская транспортная прокуратура.

- По предварительным данным, в грузовом районе станции осуществлялись маневровые работы. В настоящее время восстановительные работы завершены, пострадавших нет. Причины схода колесной пары грузового вагона устанавливаются, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. - По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц.

Напомним: в октябре прошлого года на станции «Кола» в Мурманской области загорелся вагон. Его переоборудовали для рабочих железной дороги. А в марте 2018 года под Мурманском сошли с рельсов 18 вагонов с апатитовым концентратом. Пострадавших не было, но ущерб от случившегося оценили в миллионы рублей.

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