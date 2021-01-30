63-летнего работника турбазы в Ловозерском районе эвакуировали в больницу на вертолете

Северянина срочно доставляли к медикам по воздуху. Фото: vk.com/szrpso

Утром 29 января спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра вылетали в Ловозерский район, чтобы помочь сотрудникам территориального центра медицины катастроф Мурманской областной больницы им. П.А. Баяндина эвакуировать тяжелобольного пациента. Северянина срочно доставляли к медикам по воздуху.

- Работник турбазы, расположенной в 117-ти километрах восточнее Ловозера, с подозрением на инсульт был транспортирован на носилках к месту посадки вертолета Ми-8МТ. В Мурманске 63-летнего мужчину спасатели переместили из вертолета в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации, - сообщили в официальной группе Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Напомним: в Ковдоре пациента с инфарктом эвакуировали в больницу на вертолете. За полчаса мужчину доставили в Мурманск.

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