В Ковдоре пациента с инфарктом эвакуировали в больницу на вертолете

Вертолетную оборудованную площадку построили в конце декабря 2020 года. Фото: правительство МО

В некоторые отдаленные уголки Мурманской области экстренная медицинская помощь может добраться лишь по воздуху. Например, с Островного тяжелобольных забирает вертолет санавиации.

Новая взлетно-посадочная площадка для воздушного транспорта появилась и в Ковдоре. На днях вертолет санавиации оттуда впервые эвакуировал пациента.

- Больного с острым инфарктом миокарда доставили из Ковдора в Мурманск за 30 минут. Сейчас мужчина проходит лечение в стационаре отделения кардиохирургии областной больницы, - сообщил на личной странице в соцсетях губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Вертолетную оборудованную площадку построили в конце декабря 2020 года в рамках реализации нацпроекта «Здоровье». Это важное событие для всех местных жителей, которые теперь в экстренных случаях смогут оперативно получить высокотехнологичную медицинскую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске и Кировске спасали лыжников, которые получили травмы. Мужчинам потребовалась эвакуация и помощь медиков (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru