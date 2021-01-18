Сейчас в самом разгаре пора катаний на лыжах. Но иногда активный зимний отдых может привести к печальным последствиям. Так, 17 января спасателям пришлось вызволять из беды двух лыжников, которые заработали себе травмы.- Сотрудникам поисково-спасательного подразделения \\"Кировск\\" поступила информация, что на горнолыжном комплексе Кукисвумчорр, катаясь на лыжах, мужчина повредил ногу. Требуется эвакуация. Спасатели, прибыв на место, разыскали пострадавшего на склоне, оказали первую помощь. При помощи специальных саней мужчину транспортировали к дороге, где передали медикам СМП, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.В этот же день подобный инцидент произошел в Мурманске. Дежурной смене спасателей АСО поступило сообщение о том, что на лыжной трассе спортивного комплекса \\"Долина уюта\\", лыжник получил травму, неудачно упав при спуске.- Спасатели выдвинулись на снегоходе на место происшествия, обнаружили пострадавшего, оказали ему первую помощь, после чего транспортировали мужчину к машине бригады скорой помощи, - сообщили в аварийно-спасательном отряде Мурманска.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске четырехлетний ребенок разбил голову, катаясь с горки на ватрушке. Проверку по данному факту проводят прокуратура и полиция (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru