Новогодние каникулы - самое время для зимних развлечений. Здорово покататься на лыжах, коньках или санках. Правда, иногда активный отдых заканчивается плачевным образом. Так, в Мурманске после катания на ватрушке сильно пострадал четырехлетний ребенок.- Хочу предупредить ребят с детьми, кто катается на ватрушках на \\"Южном склоне\\". Бесплатная горка в этом месте опасна для жизни. В конце горки есть сугроб, в нем лежит какая-то арматура и покрышки. 7 января мой племянник разбил голову, въехав на ватрушке в этот сугроб. Что-то пробило насквозь капюшон, шапочку и голову до кости. Будьте осторожны! - поделилась в паблике \\"Мурманск ДТП ЧП\\" местная жительница Анна Грушина.Женщина также отметила, что база отдыха, скорее всего, за эту горку не несет ответственности, но многие катаются именно здесь - потому что бесплатно. А это, как выяснилось, опасно для жизни и здоровья.- Мы на своей машине поехали в больницу, а там сообщили о случившемся в полицию, - рассказывает Анна. - На горке хорошо бы знак поставить: \\"Катание запрещено\\". Хотя мы с себя вины тоже не снимаем. Увидели просто, что куча народа катается на аргамаках, ватрушках, санках, и тоже пошли.С ситуацией теперь разбираются не только полицейские, но и сотрудники прокуратуры.- Прокуратурой Мурманской области организована проверка по сведениям из средств массовой информации о травмировании малолетнего ребенка о сваленный строительный мусор при катании на снежной горке у горнолыжного комплекса \\"Южный склон\\". При наличии оснований по результатам провеки будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в правоохранительном ведомстве.Пострадавшему мальчику, можно сказать, повезло родиться в рубашке, ведь иногда такие ЧП заканчиваются летальными исходами. Так, 2 января этого года в Саранске после катания на ватрушке скончалась женщина. В этот же день в Новосибирске умерла 8-летняя девочка, врезавшись на тюбинге в металлические ограждения на горке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Крепление оборвалось\\": На набережной в Коле 16-летняя девочка сломала ногу, катаясь на новых качелях. Мама юной северянки подала заявление в полицию (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru