Совсем недавно в Коле обустроили новую Поморскую набережную, которая многим пришлась по вкусу. На месте отдыха появились лежаки с видом на Кольский залив, скамейки, малые архитектурные формы, милая беседка-парусник. Но без проблем, к сожалению, не обошлось. Так, прямо в канун Нового года 16-летняя девочка, катаясь на качелях на набережной, сломала ногу. Похоже, что конструкция оказалась хлипкой.- 30 декабря дочь качалась на одной из качелей, крепление оборвалось - вывалился болт. Итог: перелом ноги, гипс на шесть недель и новый «гаджет» под елку в виде костылей. Вот тебе и красивая набережная, - сообщила на личной странице в соцсетях мама девочки Ольга Кочеткова.Как Ольга рассказала \\"КП\\", после случившегося она подала заявление в полицию. Происшествие также не оставили без внимания в областной прокуратуре.- Прокуратурой Мурманской области дано поручение прокурору Кольского района о проведении проверки о получении травмы ребенком при обрыве креплений качелей, установленных на набережной в Коле. В ходе проверки будет установлено соответствие поставленного оборудования предъявляемым требованиям безопасности, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.К слову, о том, что с качелями в новом месте отдыха сплошная беда, рассказывают и другие посетители набережной.- Приехал на набережную в Колу с ребенком погулять. Первым делом сын полез на качели. Красиво вроде, интересно, а потом случайно присмотрелся к креплениям и ахнул! Все держится на небольших шаклах (такелажных скобах) и палец шакла от качания раскручивается. Еще немного, и мой ребенок или чужой свалился бы с корзиной качелей. Пришлось в машину сходить, благо инструмент есть. Закрутил конструцию шестигранником, чтобы дальше спокойно качаться, - поделился северянин в паблике \\"Мурманск|Тревожные новости\\". По его словам, если присмотреться, крепления на многих объектах доверия не вызывают. Так что остается открытым вопрос: была ли сделана набережная на совесть?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ центре Мурманска на новогодней ярмарке рухнула опора катка. Предположительно, кто-то расшатал конструкцию (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru