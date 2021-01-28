Участники несанкционированного митинга в Мурманске стали получать протоколы за нарушение масочного режима

Мурманск отличился тем, что если в других городах были задержания участников акции, а также происшествия, то в столице Заполярья все прошло интеллигентно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 января в центре Мурманска состоялся несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его участники встретились на центральной площади, потом прошли по проспекту Ленина до пересечения с улицей Академика Книповича, и вернулись в исходную точку.

Мурманск отличился тем, что если в других городах были задержания участников акции, а также происшествия, то в столице Заполярья все прошло интеллигентно: северяне старались не мешать движению транспорта, а полицейские наблюдали, чтобы не было правонарушений.

27 января организатора несогласованной акции в Мурманске - руководителя регионального штаба Алексея Навального Виолетту Грудину доставили в отделение полиции для составления протокола об административном нарушении.

Также некоторые участники митинга стали получать протоколы за нарушения масочного режима. Напомним: он действует в Мурманской области с 12 мая, участники массовых мероприятий и северяне в местах массового скопления людей должны обязательно носить средства индивидуальной защиты. Но 23 января в толпе было много людей без масок, в том числе на улице без нее была и сама Виолетта Грудина.

О том, что ей пришла бумага о нарушении, мурманчанка написала в своих соцсетях.

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