Несанкционированный митинг 23 января 2021 года в Мурманске: фото, видео

В центре Мурманска прошел несанкционированный митинг. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 21 января в центре Мурманска состоялся несанкционированный митинг, который организовал региональный штаб Алексея Навального.

Подобные акции прошли и в других городах, при этом заявление на согласование в правительство и правоохранительные органы не подавалось.

- Указанное мероприятие с органами власти в установленном законом порядке не согласовано. В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий лицу, призывающему к участию в публичном мероприятии, вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона. Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Протестующие собрались в самом центре Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

А омбудсмены региона предупреждали, чтобы от посещения митинга воздержались несовершеннолетние.

- В различных мессенджерах, социальных сетях и других информационных источниках широко распространяется информация с призывом к детям принять участие в предстоящем массовом мероприятии 23 января 2021 года. Однако важно понимать, что детское любопытство и возможное желание привлечь к себе внимание, присоединиться к друзьям и коллективу, может повлечь серьезные и необратимые последствия для ребенка. Прошу предостеречь Ваших детей от поспешных и необдуманных поступков, направленных на удовлетворение чужих амбиций, - отметила Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева.

После участники несанкционированного митинга двинулись по проспекту Ленина. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Однако не всех северян это остановило. Днем в центре города собрались горожане, которые пошли про проспекту Ленина до пересечения с улице Академика Книповича, потом развернулись обратно и вернулись к месту, откуда началось шествие. При этом протестующие старались не мешать машинам, останавливались на красный сигнал светофора. За поведением участников несанкционированного митинга наблюдали сотрудники правоохранительных органов, в том числе полиция и Росгвардия. Они призывали северян не принимать участие в мероприятии, которое не получило официального разрешения.

Участники шествия старались не мешать движению транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Акция в Мурманске длилась около полутора часов, потом народ стал расходиться. Официальной информации о количестве участников пока нет. Несанкционированные митинги должны были состояться и в других городах Мурманской области, но там, за исключением Апатитов, Мончегорска и Кандалакши, никто не пришел.

В центре Мурманска прошел несанкционированный митинг.

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