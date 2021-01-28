О заброшенном вокзале в Кировске, который художники превратили в "храм", сняли атмосферный фильм

Художники рассказали о затерявшемся среди Хибин величественном строении. Фото: vk.com/artmossphere

Еще летом прошлого года заброшенный железнодорожный вокзал в Кировске стал настоящим произведением искусства благодаря художникам из Санкт-Петербурга. Они отправились в город горняков, чтобы при помощи росписи из руин воссоздать храм древней цивилизации, сросшийся с природой.

Авторы творения Мария Хардикова и Вячеслав Белов вдохновлялись возрожденческими сюжетами, а также древнегреческой и скандинавской мифологией. Получилось очень органично.

О нелегкой работе над проектом создатели рассказали в получасовом документальном фильме под названием "Вокзал для", который уже доступен к просмотру на YouTube.

- Это рассказ о затерявшемся среди Хибин величественном строении и его медленной гибели, о жизни города, частью которого оно было и остается до сих пор. Ну и, конечно, о тех, кто силой искусства надеется вдохнуть в памятник минувшего времени новые смыслы и новую жизнь, - отмечается в описании к ролику.

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