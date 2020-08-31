Заброшенный вокзал в Кировске расписали художники из Санкт-Петербурга

Вокзал стал туристической достопримечательностью. Фото: vk.com/artmossphere

В старый железнодорожный вокзал Кировска вдохнули новую жизнь: заброшенное здание превратилось в настоящий храм древней цивилизации. Внешний облик вокзала преобразился благодаря художникам из Санкт-Петербурга Марии Хардиковой и Вячеславу Белову. Воплотить творческую идею в реальность было решено еще весной, когда ребята выиграли грант в поддержку уличного искусства.

- Нас очень порадовало, что мы не ошиблись с эскизом: когда мы нанесли изображение в реальном масштабе, оказалось, что оно удивительно гармонирует с контекстом: головы, которые мы симметрично нанесли на левый и правый фланги здания, отражают дух окружающих гор. Место уже стало туристической достопримечательностью, - поделилась Мария Хардикова в паблике независимого творческого объединения "Артмоссфера".

Работая с руинами и полуразрушенными городскими фасадами, художники стремятся учитывать фактуру поверхности - потеки и облупившуюся штукатурку, вплетая любые проявления истории в композицию и проявляя суть места. Авторов вдохновили возрожденческие сюжеты и древнегреческая и скандинавская мифология.

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