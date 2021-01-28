Жители Норвегии жалуются на нашествие камчатского краба

Ученых из России такая информация о нашествии камчатского краба в Норвегии удивляет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В испанской газете La Vanguardia вышла статья, что жители Норвегии буквально в ужасе от количества камчатского краба у своих берегов. Материал носит политический окрас, поэтому и напасть назвали как "красная армия Сталина".

- Гигантские крабы рвут рыбацкие сети своими острыми клешнями, которыми можно с одного раза отрезать человеку палец. Кроме того, защитники окружающей среды жалуются, что крабы — природные хищники. Они собираются в колонии до десять тысяч особей и нарушают баланс экосистемы, поедая мидий, моллюсков, планктон и личинки, населяющие морское дно. В итоге оно становится морским аналогом пустыни Сахара, - пишет автор статьи Рафаэль Рамос.

Ученых из России такая информация о нашествии камчатского краба в Норвегии удивляет. Ведь у них нет запрета, как у нас, на его вылов, поэтому регулировать численность не так сложно.

- У них есть даже зона, где ловят и самцов, и самок. В Мурманской области нет промышленного вылова, но даже у нас нет нашествия крабов, - сообщили "КП" в Мурманском морском биологическом институте.

Напомним: с августа этого года в Заполярье будет разрешен любительский вылов краба.

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