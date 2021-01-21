17-летний подросток из Кандалакши получил условный срок за сбыт наркотиков

Молодой человек признал свою вину. Фото: СУ СКР по МО

Юный наркодиллер из Кандалакши не смог долго вершить свои темные дела. В один прекрасный день 17-летний подросток попался правоохранителям.

Как установили следствие и суд, 27 мая прошлого года возле дома №10 на улице Горького в Кандалакше молодой человек сбыл своему несовершеннолетнему знакомому наркотическое вещество в крупном размере. В этот же день наркодельца задержали. При нем были наркотики, которые тот хранил для личного употребления. Сотрудники полиции изъяли их из незаконного оборота.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" и части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере". Ему вынесли обвинительный приговор.

- В ходе предварительного следствия, а также на судебном заседании местный житель полностью признал вину. Судом ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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