Немецкое подразделение Walt Disney купило права на показ сериала «Перевал Дятлова»

Теперь проект смогут увидеть жители Европы.

В ноябре прошлого года на телеканале ТНТ состоялась премьера сериала «Перевал Дятлова», который частично снимали в Мурманской области.

А теперь проект смогут увидеть жители Европы.

- Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала «Перевал Дятлова» у дистрибьюторской компании BETA Film (Германия) для показа на платном канале Fox German для немецкоговорящей аудитории. Также проект был продан для показа на платформе SVOD Cirkus на территории Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию, - рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.

Напомним: сериал вызвал неоднозначную реакцию со стороны зрителей, в том числе родные погибших на перевале туристов заявили о намерении подавать в суд на авторов проекта. При этом эксперты назвали сериал одним из лучших в 2020 году.

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