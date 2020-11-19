Телеканал «ТНТ» показывает сериал «Перевал Дятлова», снятый в Мурманской области

Многосерийный проект рассказывает о трагедии, которая случилась в 1959 году. Фото: Кадр из сериала.

На телеканале «ТНТ» начался показ сериала «Перевал Дятлова», который в 2018 году снимали в Мурманской области. Хибины в кадре смогли заменить Уральские горы.

Многосерийный проект рассказывает о трагедии, которая случилась в 1959 году.

- Создателям сериала — режиссерам и продюсерам Валерию Федоровичу, Евгению Никишову и сценаристу Илье Куликову удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов. Практически все персонажи сериала — реальные люди, и их биографии воссозданы с документальной точностью. Вымышленными являются лишь главный герой, майор КГБ Олег Костин, а также Шуманова, Окунев и персонажи в сценах времен Второй мировой войны, - говорится в описании сериала.

Проект создан в двух возрастных категориях: 16+ его показывают по ТНТ в 22.00, и 18+ - его можно увидеть в платном сервисе телеканала.

Роли исполнили Петр Федоров, Мария Луговая, Андрей Добровольский, Иван Мулин, Александр Метелкин, Ирина Лукина, Егор Бероев, Евгений Антропов, Мария Мацель, Максим Емельянов, Роман Евдокимов, Юрий Дейнекин, Максим Костромыкин. Кстати, Петр Федоров несколько раз работал в Мурманской области: в 2015 году он приезжал в Мурманск на съемки фильма "Ледокол".

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