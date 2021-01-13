В прошлом году в Кировске завершились сьемки сериала «Иван» с Андреем Цыгановым и Светланой Ходченковой в главных ролях. Осталось дождаться премьеру.А пока можно посмотреть первый сезон сериала «Полярный», который снимался в том же городе.Напомним: он вышел в 2019 году. Главные роли играют Михаил Пореченков, Екатерина Шпица, Иван Охлобыстин.Ранее сообщалось, что у «Полярного» будет продолжение, и съемочная группа приедет в марте. Впрочем, это случится даже раньше.- Бывший столичный бандит Виктор Громов по кличке мясник волей случая находит свою судьбу в городе Полярный на Крайнем Севере. У него новая жизнь, любимая женщина и новые друзья. Однако, в благополучие Виктора вновь вмешивается случай, - сообщили в администрации Кировска.Ранее для съемок сериала искали актеров массовки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru