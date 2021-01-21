Правнучка-убийца ветерана Великой Отечественной войны пыталась обжаловать приговор

Апелляция не помогла: суд оставил приговор без изменения. Фото: Артем КИЛЬКИН

10 июля 2019 года в одной их квартир в Ковдоре сын нашел тело 94-летнего отца - ветерана Великой Отечественной войны. На теле были признаки насильственной смерти.

Позже стало известно, что мужчину до смерти забила правнучка, которой на момент совершения преступления было всего 18 лет.

Девушка надеялась, что родственник даст ей денег - 425 тысяч рублей, но тот не захотел. И тогда она стала бить его по голове и телу камнем, который принесла с улицы.

В сентябре 2020 года северянка услышала приговор - 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Девушка попыталась его обжаловать.

- В судебном заседании она вину признала частично, факта совершения убийства своего прадеда не отрицала, однако оспаривала наличие у нее корыстного мотива, утверждая, что не имела умысла на хищение денежных средств потерпевшего, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Апелляция не помогла: суд оставил приговор без изменения.

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