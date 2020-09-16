В Мурманской области осудили 18-летнюю девушку, которая забила камнем своего прадеда – ветерана Великой Отечественной войны

Девушка семь раз ударила прадеда камнем. Фото: СКР по Мурманской области

10 июля 2019 года житель Ковдора пришел домой к своему 94-летнему отцу - ветерану Великой Отечественной войны. Дверь никто не открыл, в квартире было подозрительно тихо. Мужчина прошел внутрь и увидел тело отца, лежащее в луже крови. На теле – раны.

В тот же день следователи начали проверку и быстро установили, что умер ветеран от рук собственной правнучки. Девушке на тот момент было всего 18 лет, и она решила ограбить родственника. Знала, что ко Дню Победы он получил выплаты от государства, а, значит, деньги должны быть.

К прадедушке девушка пришла не с пустыми руками: по дороге нашла камень, который забрала с собой. В квартире она стала требовать деньги – 425 тысяч рублей. Прадедушка ей отказал, тогда она бросилась на него.

- Она нанесла пенсионеру камнем удар по голове, а когда потерпевший потерял равновесие и упал в прихожей квартиры, девушка ударила его шесть раз по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. После убийства злоумышленница, не найдя денег в квартире, скрылась с места преступления, - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Анжелика Черногубова.

Тело ветерана нашли через два дня после убийства. Фото: СКР по Мурманской области

Как уточнила старший помощник руководителя следственного управления Наталия Тростина, тело ветерана нашли только через двое суток после его смерти. Несмотря на то, что девушка убежала из квартиры с пустыми руками, против нее возбудили не только уголовное дело за убийство, но и по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). На время расследования ее заключили под стражу.

16 сентября над северянкой состоялся суд. Ее приговорили к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. У нее еще есть шанс обжаловать приговор, но вряд ли он стянет мягче.

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