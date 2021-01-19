В конце прошлого года выяснилось, что на территории гимназии №9 в Мурманске незаконно работал бизнес: теплицу при общеобразовательном учреждении сдавали под пункт приема-выдачи заказов ООО «СДЭК-НБП».Управление Роспотребнадзора по Мурманской области дважды выдавало предписание остановить эту деятельность. Ведь получалось, что на территорию гимназии может попасть любо желающих, а это нарушение законодательства. В сентябре 2020 года учреждение все-таки расторгло договор с компанией, но пункт продолжил работать. Поэтому свою проверку начала прокуратура.- По результатам проверки в адрес главы администрации Мурманска и директора гимназии внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которых указанные нарушения устранены, деятельность пункта приема-выдачи заказов ООО «СДЭК-НБП» на территории образовательного учреждения прекращена, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.Как уточнил «КП» старший помощник прокурора Мурманской области по правовому обеспечению Игорь Бурлаков, к дисциплинарной ответственности привлечены директор гимназии, начальник отдела содержания и текущего ремонта образовательных учреждений администрации города, также руководство общеобразовательного учреждения привлекло к дисциплинарной ответственности завуча по хозяйственной работе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: где сделать прививку от коронавируса, адреса, как записаться. Где в Мурманской области сделать прививку от коронавируса, адреса, как записаться (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru