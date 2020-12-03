Гимназия в Мурманске незаконно сдавала теплицу под пункт выдачи заказов

Казалось бы, что такого в том, что пустующее помещение сдается под коммерческую деятельность и общеобразовательное учреждение заработает деньги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гимназия №9 на улице Ивченко в Мурманске в разрез с законом сдала свою теплицу под пункт выдачи заказов ООО «СДЭК-НБП». Работал он с июня 2019 года.

Казалось бы, что такого в том, что пустующее помещение сдается под коммерческую деятельность и общеобразовательное учреждение заработает деньги. Но на самом деле гимназия нарушила и законодательство об образовании и антитеррористической защищенности, и законодательство о муниципальном имуществе. Не зря школы, детские сады, лицеи и т.д. обносят заборами - это нужно для того, чтобы на их территорию не проникли посторонние. А из-за пункта выдачи заказов получалось, что попасть к гимназии могли все желающие.

- Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области в период с 2019-2020 годы дважды выдавались предписания об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Вместе с тем гимназией указанный договор аренды с ООО «СДЭК-НБП» расторгнул только 07 сентября 2020 года. При этом в ходе прокурорской проверки 18 ноября было установлено, что указанный пункт приема-выдачи заказов, несмотря на расторжение договора, продолжает деятельность, что создает предпосылки для совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних, и влечет за собой угрозу их жизни и здоровью, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ведомство вынесло представления об устранении нарушений и руководству гимназии №9, и в адрес главы администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске нашли кустарный цех с 650 килограммами камчатского краба. Незаконную деятельность вели в помещении склада (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru