В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, крещенские купания в Мурманской области состоялись. Хоть и не во всех городах: где-то толщина льда не позволяла выходить на него людям.При этом северян попросили по возможности воздержаться от купания, ведь неподготовленному организму это только вредит.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретил Крещение в Санкт-Петербурге, куда прибыл с рабочей поездкой. Вместе с губернатором северной столицы Александром Бегловым и главой администрации Петроградского района Санкт-Петербурга Иваном Громовым он посетил иордань на реке Большая Невка у дома №8 на Аптекарской набережной.В прошлом году Андрей Владимирович окунался в купель на Семеновском озере, в этом тоже не стал забывать про обряд, и совершил его в водах реки.- Всех с Крещением! Всем здоровья, сил и удачи, - поздравил по видео северян губернатор сразу после того, как вышел из проруби.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: где сделать прививку от коронавируса, адреса, как записаться. Где в Мурманской области сделать прививку от коронавируса, адреса, как записаться (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru