В прошлом году в Мурманской области сотрудникам ФСБ поступало много анонимных сообщений об угрозе взрыва самых разных объектов, особенно зимой. Так, в январе 2020-го экстренные службы были стянуты к правительству региона, областному арбитражному суду, больницам Мурманска. А летом не раз шла проверка в аэропорту заполярной столицы. К счастью, все сообщения о минированиях оказались ложными.15 января 2021 года в Мурманске вновь появились сообщения об угрозе взрыва. На закладку взрывных устройств сейчас проверяют школу №36 (улица Комсомольская, 13), школу №43 (улица Академика Книповича, 36А), областную Думу (улица Софьи Перовской, 2) и комитет по образованию администрации города (проспект Ленина, 51). Как уточнили \\"КП\\" в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области, сейчас в зданиях идет эвакуация. На место ЧП стянуты экстренные службы.Будем надеяться, что и в этот раз опасения окажутся ложными.Напомним: 14 января в Мурманске загорелся торговый центр \\"Русь\\", были эвакуированы 37 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНеизвестные сообщили о заминировании гимназии №8 в Мурманске. Угрозу о взрыве отправили прямо на главный портал ФСБ (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru