14 января жителям Мурманска, отправившимся за покупками в торговый центр \\"Русь\\", что находится на улице Академика Книповича, пришлось быстро оттуда уходить: в одном из помещений здания случился пожар. На место происшествия оперативно приехали бригада скорой помощи и пожарные. Из-за чего произошло возгорание - еще предстоит выяснить.- Подтверждено сообщение о пожаре. Горело на первом этаже на площади 6 квадратных метров. Работал звено газодымозащитной службы. В 14.16 - локализация и ликвидация открытого горения. Пострадавших и погибших нет, проверены все этажи. Эвакуировано 37 человек, - сообщил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.Напомним: 13 января в центре Мурманска из жилого дома эвакуировали людей. На Пяти Углах в Мурманске работали экстренные службы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявилось видео с пожара в Североморске, в котором погиб один человек. Возгорание произошло в квартире дома на улице Кирова (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru