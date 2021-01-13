В центре Мурманска в эти минуты работают экстренные службы. К Пяти Углам стянуты машины скорой помощи, МЧС, полиции и другие.По данным \\"КП\\", в доме №24 на улице Ленинградская обнаружен подозрительный предмет. Что именно, пока не уточняется, но людей из здания напротив торгового центра \\"Волна\\" эвакуируют. Речь идет и о работниках магазинов, которые находятся в жилом доме, и его жильцах.Комментария от экстренных служб по данному происшествию пока нет.Напомним, пьяная выходка мурманчанина, \\"заминировавшего\\" дом, обернулась уголовным делом. Мужчину осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве. А житель Челябинской области посмотрел сериал \\"Морские дьяволы\\" и \\"заминировал\\" военную базу в Североморске. 48-летний мужчина перепутал сериал с реальностью и представился командиром разведгруппы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru