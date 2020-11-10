Пьяная выходка мурманчанина, "заминировавшего" дом, обернулась уголовным делом

Мужчина вину признал, а в содеянном раскаялся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За выходку подшофе мурманчанин был осужден, приговорен к штрафу и лишению свободы.

В апреле 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил развлечься и позвонил в экстренные службы Мурманска. Он сообщил, что собирается совершить взрыв в многоквартирном доме в районе Росляково в Мурманске.

– По указанному адресу были направлены наряды правоохранительных органов и экстренных службы города. Но информация не подтвердилась, а вот злоумышленника незамедлительно задержали. В отношении него завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений, – сообщили в Следственном управлении СКР по Мурманской области.

Во время предварительного следствия и на судебном заседании мужчина вину признал, а в содеянном раскаялся. Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на 1 год и 7 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Кроме того суд удовлетворил гражданские иски правоохранительных органов и экстренных служб на общую сумму 23 тысячи рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Рыбного короля" из Мурманска суд признал виновным в похищении человека. Юрия Тузова приговорили к девяти годам колонии строгого режима (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru