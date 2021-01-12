Утром 8 января в Североморске случился серьезный пожар. Языки пламени объяли квартиру на втором этаже дома №7 на улице Кирова. Были спасены семь человек, из них трое детей. Позже стало известно, что одному из жильцов горящей квартиры остаться живым не удалось. Как сообщили в группе \\"Североморск life\\", мужчину эвакуировали, но, к сожалению, он скончался на месте. Местные жители отметили, что северянин часто любит выпить вместе со своим братом.Очевидцы поделились с пабликом видео, на котором заметен пожар в квартире. На кадрах видно, что в комнате полыхает огонь, а из окна валит едкий черный дым. На месте работали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Причины случившегося устанавливаются.Напомним: 10 января в Североморске местный житель устроил скандал и поджег квартиру. После случившегося мужчина сбежал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа \\"ковидных\\" новогодних праздниках в Мурманской области сократилось число пожаров и ДТП. А вот преступлений меньше не стало (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru