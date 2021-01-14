11 января был задержан глава Зеленоборского Руслан Кайибханов. Напомним: в его отношении возбуждено уголовное дело за получение взятки в 300 тысяч рублей. Хотя, по версии следствия, глава администрации поселка хотел гораздо больше взамен на покровительство одной из местных УК.Задержание коллеги прокомментировал глава Кандалакшского района Михаил Павлов.- Правовую оценку действиям должностного лица будут давать правоохранительные органы после организации проверки и установления всех обстоятельств произошедшего. Убежден, что она будет проведена тщательно и в соответствии с действующим законодательством. Наша позиция в этом вопросе была и остается максимально принципиальной: ни один факт коррупционной составляющей в работе чиновников любого уровня не должен оставаться без внимания. Местными органами власти должно оказываться максимальное содействие правоохранительным органам, - сказал Михаил Павлов.Расследование уголовного дела продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мончегорске водитель помог 82-летнему прохожему, который потерял сознание и упал на дороге. Мужчина остановил машину и побежал на выручку пожилому человек (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru