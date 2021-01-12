Добрые дела - это именно то, что делает наш мир лучше. И очень здорово осознавать, что Мурманская область полна отзывчивых и неравнодушных людей, которые всегда придут на помощь в трудную минуту.Так, 11 января в Мончегорске 82-летний мужчина переходил дорогу. Внезапно ноги его подкосились, стало совсем плохо, закружилась голова, и он упал. Не прошло и минуты, как тут же остановился первый проезжавший водитель. Он выбежал из авто, стал оказывать пожилому человеку помощь и вызвал \\"скорую\\", которая прибыла через семь минут. Также не остались равнодушными и безучастными прохожие.- Благодаря такой быстрой реакции местных жителей мужчине вовремя была оказана необходимая медицинская помощь. Спасибо всем, кто не прошел мимо пожилого человека, которому стало плохо! Благодаря вам и бригаде медиков сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Берегите себя и своих близких, - поблагодарил северян за доброе дело глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.Напомним: в декабре житель Мурманска помог молодому человеку, который потерял сознание и упал лицом в снег. Мужчина не прошел мимо и вызвал «скорую».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Кировске водитель помог человеку в инвалидной коляске выбраться из снежной каши. Мужчина выкатил северянина на нормальную дорогу [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru