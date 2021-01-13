Появилось официальное подтверждение информации о задержании главы администрации Зеленоборского Руслана Кайибханова. Напомним: 12 января стало известно, что его задержали.В отношении главы администрации поселка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за общее покровительство).Руслан Кайибханов на своем посту координировал работу муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства в Зеленоборском. В апреле 2020 года предприятие и одна из управляющих компаний заключили договор управления многоквартирными домами.- По версии следствия, в декабре 2020 года Руслан Кайибханов обратился к находившемся в его подчинении представителю управляющей компании с предложением использовать организацию в качестве получателя дополнительных денежных средств (субсидий), назначением которых является оплата долговых обязательств за предоставленные услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Зеленоборского. При этом глава администрации городского поселения указал, что часть поступающих денежных средств необходимо передавать ему в наличной форме в качестве вознаграждения за последующее содействие и покровительство в коммерческой деятельности предприятия ЖКХ и управляющей компании, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.Руслан Таривердиевич 11 января 2021 года успел получить 300 тысяч рублей за такое покровительство, однако все происходило под контролем сотрудников ФСБ. Сразу после того, как он взял деньги, его задержали.В администрации Зеленоборского идут обыски, а для главы решается вопрос об избрании меры пресечения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП под Мончегорском: водитель \\"ВАЗа\\" врезался в автогрейдер, пострадал один человек. Водитель отечественного авто не справился с управлением (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru