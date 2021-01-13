По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 января 2021 года составило 704 человека. За последние сутки зафиксированы четыре летальных исхода от COVID-19. Напомним: 12 января умерших было целых семь, что пока что является максимальным показателем за этот месяц.Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 39262 жителей и гостей Заполярья. За минувший день выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом и, к счастью, прирост заболевших постепенно снижается. Свободный коечный фонд в новогодние праздники в медучреждениях региона стабильно превышал отметку в 30%. Наибольшее число ковидных пациентов сохраняется в Мурманске, Североморске и Мончегорске.Напомним: в Мурманске, Полярных Зорях и Ковдоре отменили крещенские купания. Окунуться в иордань со святой водой в этом году получится не во всех городах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 39 тысяч человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 13 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru