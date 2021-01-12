По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, число умерших от коронавируса в Мурманске на 12 января 2021 года составило 700 человек. За последние сутки зарегистрировали семь летальных случаев из-за COVID-19.Это самый высокий показатель с 29 декабря 2020 года. Общее число зараженных в Мурманской области с марта 2020 года, когда был выявлен нулевой пациент, выросло уже до 39026 человек, 237 человек получили положительный тест на коронавирус за последние сутки.При этом в регионе наблюдается снижение числа заболевших.- Мы наблюдаем это не только в январе, но такая тенденция длится с конца декабря. Это результат планомерных действий, а также сознательного поведения северян, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.В Заполярье с начала пандемии проведено около 720 тысяч исследований. Регион - один из лидеров в стране по охвату тестированием на ковид на 100 тысяч населения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске задержали буйного жителя Архангельска, который устроил дебош в кафе. 28-летнего северянина усмиряли сотрудники Росгвардии (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru