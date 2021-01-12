Недобросовестные хозяева не чураются относиться к питомцам как к вещам: захотел - выкинул, захотел - оставил. А вот выживет ли животное дальше или нет, это уже как получится. Так, в Мурманске на одно из местных предприятий подкинули породистого кота - шотландского вислоухого. Об этом сообщили волонтеры группы помощи бездомным животных \\"Путеводная звезда\\" в соцсетях.- Котейка не кастрирован, очень ласковый, не пугливый. Может, кто-то захочет стать ему хозяином и подарить свою любовь и заботу, - отметили в паблике.Желающие взять себе усатого питомца, могут написать Ирине Федоровой в соцсетях.Вообще, в городе часто приходится искать новый дом не только дворняжкам, но и породистым животным. Так, в ноябре привязанным к дереву в Мурманске нашли щенка хаски, а затем - истощенного добермана. Сейчас оба четвероногих друга спасены.Напомним: в Мурманске ищут добрые руки для 17 хворающих кошек. Животные долго содержались в плохих условиях в квартире у одного человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Апатитах сгорел мини-приют для животных «Дача». Сейчас волонтеры срочно собирают вещи для собак, которые находятся на временных передержках (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru