"Это был скелет, обтянутый кожей": в Мурманске нашли обессиленного добермана, которого бросили привязанным к дереву

Собаку забрали на лечение в ветклинику. Фото: vk.com/murmanpriut

Недавно Мурманск облетела история с малышом хаски, которого в лесу бросили хозяева, привязав беднягу к дереву и оставив на произвол судьбы. К счастью, щенка вовремя заметили прохожие, и сейчас четвероногому подыскивают новый дом. И этот случай не единственный...

На минувших выходных в заполярной столице произошел еще более ужасающий случай - местная жительница обнаружила ночью в кустах истощенного добермана. Пес настолько обессилел, что не мог съесть угощение. Неизвестно, сколько бы он еще протянул, если бы не добросердечные люди...

- 15 ноября я пошла гулять с детьми и со своими собаками - Евой и Майло. Шли мимо арбитражного суда, что на улице "Полярной правды", и Майло с лаем бросился в кусты. Никто не понял, что он там нашел... Мы подошли поближе и ужаснулись - в кустах лежал пес, похожий на добермана, одетый в какой-то неказистый комбинезон. Зверь был накрепко привязан к дереву метровым поводком и не вставал. Даже голову не поднял, когда к нему подошли. Было около полуночи, темень невероятная. Купила ему в ближайшем ларьке беляш, но он даже есть не мог, - поделилась на личной странице в соцсетях спасительница собаки Елена Дюжикова.

Женщина созвонилась с зоозащитниками, чтобы отвезти четвероногого в круглосуточную ветеринарную лечебницу. Пес из последних сил встал и запрыгнул в багажник. В клинике, после того как с собаки сняли костюм, обнаружилось самое страшное.

- Это был скелет, обтянутый кожей. Пес был истощен настолько, что вряд ли бы дожил до утра. Но он молодец - настоящий борец! Ему сделали все необходимые процедуры. Я отдала в ветеринарной клинике 8 тысяч рублей, которые были с собой. Лечение ему назначили. Но сейчас главное - это уход, порционное кормление, дозированные нагрузки. У пса сломаны грудные кости. Над ним издевались, видимо, пинали ногами. Сколько его не кормили? Месяц? Даже бродячие собаки не выглядят так ужасно, как этот якобы домашний, - с печалью рассказывает северянка.

Бедолагу нашли у здания арбитражного суда. Фото: Елена Дюжикова

По словам Елены, пес еще не утратил доверия к людям и ведет себя адекватно. Он с надеждой смотрит в глаза людям и ждет помощи. Если кто-то хочет оказать материальную поддержку, можно отправить посильную сумму на карту, привязанную к номеру 8-951-138-00-06 (Светлана Дмитриевна, на попечении которой сейчас находится пес), или перевести средства руководителю приюта для бездомных животных в Мурманске Оксане Львовне Анчишкиной на номер 8-921-271-93-93.

- Любая сумма очень поможет. Сутки пребывания в клинике стоят 4200. Мы сами оплатили первый осмотр и необходимые процедуры. Но дальше нам не справиться. Пожалуйста, мурманчане, если вы прониклись состраданием к этому несчастному псу, окажите содействие. Сейчас ищем передержку для песика или снимем квартиру, чтобы первое время он находился в домашних условиях, в тепле и заботе. Ему сейчас требуются хороший уход, дозированное кормление лечебным кормом и уколы или таблетки. Огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным к этому бедолаге, - отметила Елена Дюжикова.

Тех, кто знает бывших хозяев бедной собаки, просим срочно позвонить Оксане Львовне: 8-921-271-93-93.

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